Ritorno in classe, come è andato? Tutto si è svolto in piena sicurezza? Vota il SONDAGGIO Di

Oggi, con gli alunni di Puglia e Calabria, si completa il ritorno in classe degli studenti dopo la pausa estiva. Non mancano, però, i primi casi Covid con le prime classi poste in quarantena. Problemi anche sul settore dei trasporti.

La situazione, dunque, a livello regionale è a varia e ci sono difformità di gestione nei vari territori nazionali.

La redazione di Orizzonte Scuola chiede ai suoi lettori se reputano che l’inizio scuola si sia svolto in piena sicurezza.

