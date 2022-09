Ritorno in classe, Bianchi: “Non mancano i docenti”, i sindacati non sono d’accordo: “I supplenti saranno quasi 200mila” Di

Il 12 settembre si tornerà in classe in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Lombardia e nella provincia di Trento.

Il 13 settembre toccherà rientrare tra i banchi ai ragazzi della Campania; il 14 settembre sarà la volta di Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Il 15 settembre seguiranno gli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre. Hanno già iniziato le lezioni solo in Alto Adige, il 5 settembre scorso.

Dopo tre anni di pandemia, quest’anno, per la prima volta, si tornerà a scuola senza mascherine – tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio – senza orari diversificati, senza misure di distanziamento e non è prevista la didattica a distanza (Dad): se un alunno si ammalerà di Covid, insomma, rimarrà a casa come quando si prende una qualunque influenza e non potrà seguire le lezioni dalla sua camera.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in questi giorni ha assicurato che “allo stato attuale cominceremo un anno scolastico in cui non mancano i docenti”, ma non la pensano così i sindacati secondo i quali saranno oltre 150mila le supplenze, 15mila amministrativi e non sono stati nominati circa 500 dirigenti previsti perfino dall’organico.