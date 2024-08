Ritorno in classe a settembre: in Sicilia sarà rovente, ma solo il 6% delle scuole è dotato di aria condizionata Di

Mentre l’estate in Sicilia continua a infuocare l’isola, si avvicina inesorabilmente il ritorno tra i banchi di scuola. Con l’avvio delle lezioni fissato per il 12 settembre, la Sicilia si conferma tra le regioni italiane con il rientro anticipato, insieme a Sardegna, Campania e Molise.

Ma la campanella d’inizio suonerà in un clima tutt’altro che ideale. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: ondate di calore intense e temperature roventi accompagneranno studenti e professori, mettendo a dura prova la resistenza nelle aule scolastiche.

Aule roventi e pochi accorgimenti

Come segnala La Repubblica, la situazione è aggravata dalla condizione precaria di molti edifici scolastici siciliani. La maggior parte delle strutture, obsolete e inadeguate ad affrontare le sfide climatiche attuali, sono sprovviste di sistemi di climatizzazione adeguati.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, solo il 6% dei plessi scolastici in Sicilia dispone di impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione. Un dato allarmante che evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire un ambiente di apprendimento confortevole e sicuro.

Esami di riparazione sotto il sole cocente

Intanto, migliaia di studenti sono alle prese con gli esami di riparazione, un appuntamento spesso vissuto con ansia e stress, amplificati quest’anno dal caldo soffocante. Oltre 22mila gli studenti di licei, istituti tecnici e professionali che in questi giorni si stanno cimentando nelle prove di recupero, con l’obiettivo di colmare le lacune accumulate durante l’anno scolastico.

Un problema strutturale da affrontare

Il caldo estremo che sta caratterizzando le ultime estati italiane mette a nudo le criticità del sistema scolastico, evidenziando la necessità di investimenti mirati per adeguare gli edifici alle nuove sfide climatiche. Garantire aule fresche e confortevoli non è solo una questione di benessere, ma un requisito fondamentale per un apprendimento efficace e sereno.