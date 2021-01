Ritorno a scuola, Zaia: “In Veneto DaD per tutto il mese di gennaio” Di

A quanto pare anche la Regione Veneto non farà riprendere le lezioni in presenza della scuola superiore per il mese di gennaio. Il governatore Luca Zaia, infatti, ha annunciato che ci sarà la Dad fino al 31 di gennaio.

Ecco perchè il Governatore ha già firmato un’ordinanza: “Non ci sembra prudente – ha detto Zaia – in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi“.