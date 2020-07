Ritorno a scuola, rilevazione fabbisogno organico docenti: invio scheda entro 28 luglio. Nota Piemonte

Rilevazione fabbisogno organico docenti per esigenze straordinarie ai fini dell’ avvio dell’anno scolastico 20/21 – Compilazione scheda on line con scadenza ore 23.59 di martedì 28/7/2020. Nota Usr Piemonte numero 7169 del 23 luglio 2020.

Il fabbisogno verrà calcolato tenendo conto esclusivamente dell’incremento

orario di impegno docente necessario a far fronte alle esigenze per l’avvio dell’anno scolastico, tramite i file allegati all’avviso:

1_il file Excel di rilevazione (compilazione esclusivamente con modalità on line)

2_il file pdf di istruzioni per la relativa compilazione.

La rilevazione, precisa la nota, non può essere considerata come ulteriore possibilità di adeguamento alle situazioni di fatto dell’organico dell’autonomia già assegnato in fase di diritto, tant’è che eventuali sdoppiamenti di sezioni/classi non saranno acquisiti a SIDI. Il loro funzionamento sarà garantito esclusivamente dall’assegnazione del monte orario aggiuntivo necessario alle singole istituzioni scolastiche.

Le schede devono essere inviate da venerdì 24 luglio 2020 fino alle ore 23.59 di martedì 28 luglio 2020 tramite accesso all’AREA SERVIZI del sito web istituzionale www.istruzionepiemonte.it.

Avviso