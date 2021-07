Ritorno a scuola, Floridia risponde a De Luca: “Cosa ha fatto per i trasporti? Le condizioni per tornare in presenza ci sono” Di

La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia risponde a distanza al Governatore della Campania Vincenzo De Luca, che nella giornata del 30 luglio ha indicato nella vaccinazione degli studenti la soluzione per un ritorno a scuola in sicurezza.

Il Governatore ha infatti detto: “Se vogliamo evitare di tornare alla didattica a distanza dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca, mettiamocelo in testa e procediamo con la vaccinazione delle ragazze e dei ragazzi, perché questo ci consentirà di avere un anno scolastico normale”.

E ancora: “Tutte le altre cose che sentiremo, come ridurre le presenze sui mezzi pubblici, sono tutte stupidaggini, non si farà niente. Dobbiamo completare la vaccinazione“.

Parole che non sono state condivise dalla sottosegretaria Floridia, che tramite un post su Facebook risponde al presidente campano.

Secondo Floridia infatti De Luca è il Presidente della regione “che ha tenuto di più i ragazzi in dad, chiudendo le scuole in continuazione“, “di una delle regioni con i risultati più preoccupanti alle prove Invalsi. Proprio a causa della dad” e “il Presidente della regione con un tasso di dispersione scolastica allarmante: 20,1%“.

“L’approccio di De Luca è paradossale, davanti a questi dati – scrive la senatrice pentastellata -. Soprattutto se uniti a quelli sui vaccini al personale scolastico, che lui stesso giudica buoni“.

Floridia ribadisce dunque uno dei concetti espressi anche nel corso della del suo intervento ad Orizzonte Scuola Tv di pochi giorni fa: “La vaccinazione dei ragazzi e delle ragazze non può essere la condizione per il ritorno di tutti alla didattica in presenza“.

E ancora: “Non si alzi in continuazione l’asticella per continuare a scaricare sulla scuola tutti i problemi che persone come De Luca non sono stati in grado di risolvere. Mi chiedo, per esempio, cosa abbia fatto il Presidente De Luca per migliorare i trasporti, viste le ingenti risorse che lo Stato continua a mandare?“, chiede la senatrice Floridia che conclude: “Gli studenti e le famiglie campane hanno già pagato troppo per questo tipo di scelte. Basta scuse. Le condizioni per il ritorno a scuola, in presenza, ci sono“.