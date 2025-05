Ritorna “Scuola attiva kids” nelle primarie lombarde: più di 700 scuole hanno già dato adesione Di

Dopo il positivo riscontro dell’edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 127.000 alunni in Lombardia, riparte per l’anno scolastico 2024-2025 il progetto “Scuola attiva kids per la Lombardia”. Questo programma, finanziato dalla Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, l’Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, ha come obiettivo la promozione dell’attività motoria e sportiva tra i giovani, favorendo il loro avvicinamento al movimento e sottolineando l’importanza educativa e formativa dell’attività fisica.

Per l’anno scolastico 2024-2025, più di 700 scuole lombarde hanno aderito al progetto, coinvolgendo quasi 500 tutor che supporteranno le classi partecipanti. “Scuola attiva kids per la Lombardia” si affianca alla proposta nazionale, rafforzando nel territorio la figura del tutor sportivo scolastico, laureato in Scienze Motorie e adeguatamente formato, che collabora con gli insegnanti nella programmazione e realizzazione delle attività motorie nelle classi 1ª, 2ª e 3ª. Questo professionista contribuisce inoltre all’organizzazione delle iniziative previste dal progetto, con l’obiettivo di diffondere una cultura del benessere attraverso il movimento.

Il sottosegretario regionale a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere l’educazione sportiva fin dai primi anni di scuola. Ha evidenziato come l’attività fisica non solo favorisca la concentrazione e la socialità, ma rappresenti anche un mezzo per educare al benessere. La presenza di tutor qualificati nelle scuole rende più agevole l’integrazione di buone pratiche che possono contribuire positivamente alla crescita degli studenti.