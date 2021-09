Riscatto laurea gratis, la proposta di Tridico (Inps): così si incentivano gli studi Di

Fra i problemi pensionistici dei giovani, oltre quello di “salari bassi che significano un assegno più basso in futuro” c’è quello di “entrare tardi nel mondo del lavoro perché per fortuna studiano”: perciò “permettiamo il riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici” per incentivarli nei loro studi.

A dirlo il presidente Inps Tridico a Futura 21.

Tridico sottolinea “la necessità di una pensione di garanzia che fissi una soglia al di sotto della quale non sarebbe dignitoso vivere dopo l’uscita dal mondo del lavoro”.

Le tre emergenze per il presidente Inps sono: donne, giovani e Sud, perché “è intollerabile che solo il 20% di donne lavori in certe regioni al Sud”.