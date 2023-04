Rinnovo del contratto, nel Def si chiede di agire ma mancano le risorse. Pacifico (Anief): tema cruciale, servono subito 8 miliardi per pagare almeno l’indennità di vacanza contrattuale Di

“È giunta l’ora di riaprire il tema del rinnovo dei contratti, per recuperare almeno quello che la guerra dopo e la pandemia prima hanno sottratto, impoverendo tutti i dipendenti pubblici, in particolar modo gli stipendi del personale scolastico che sono tra i più bassi in Europa”.

Lo ha dichiarato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, durante il X Congresso Cisal in corso a Roma presso il Marriot Park Hotel.

“Il tema delle retribuzioni è un tema cruciale anche per la ripresa economica del Paese – ha spiegato il sindacalista – e anche nel Documento di Economia e Finanza si parla della necessità di procedere, ma ancora oggi non ci sono le risorse necessarie: perché servirebbero subito 8 miliardi per pagare l’indennità di vacanza contrattuale, rispetto ai valori del 2022 e rispetto all’innalzamento di un punto e mezzo deciso dal precedente governo Draghi. L’assegno una tantum di un altro punto e mezzo avuto per quest’anno non riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, ma comunque non riesce a coprire quel 7% di aumento automatico che la legge prevede rispetto all’aumento del costo della vita che abbiamo visto nel 2022 (ben 12 punti) e quello previsionale del 2023 (altri quattro punti)”.