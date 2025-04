Rinnovo contratto scuola, Valditara a Bari conferma: “Ci sono già le risorse in Legge di Bilancio”. E sugli idonei dei concorsi: “Stiamo assumendo quelli del 2020, impegno con l’Europa per fare di più” Di

“Abbiamo ottenuto risultati importanti sui contratti. Per la prima volta nella storia del pubblico impiego e della scuola ci sono già delle risorse per il futuro contratto 2025-2027”.

Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine del suo intervento a Didacta Italia – Edizione Puglia, svoltasi presso la Fiera del Levante di Bari. Il Ministro ha specificato che le risorse sono state inserite nella Legge di Bilancio e ha rimandato al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per ulteriori dettagli.

Valditara ha poi affrontato il tema del precariato, sottolineando la necessità di un approccio strategico che in passato non è mai stato preso in considerazione. “Il precariato riguarda soprattutto il sostegno”, ha affermato il Ministro, proponendo di specializzare i docenti di sostegno con almeno tre anni di anzianità e di procedere poi alla loro assunzione.

“Circa il 70% dei docenti precari opera sul sostegno”, ha affermato Valditara. Per affrontare questa situazione, il Ministro ha sottolineato l’importanza di affiancare al percorso universitario un percorso di specializzazione per i docenti di sostegno. “Vogliamo specializzare tutti i docenti di sostegno, a partire da quelli con almeno tre anni di anzianità, per poi procedere gradualmente con le assunzioni”, ha affermato. A tal fine, Valditara ha richiesto al governo le risorse necessarie per avviare le assunzioni già dal prossimo anno scolastico.

Inoltre il Ministro ha ribadito l’importanza della personalizzazione della didattica, definendola “fondamentale per la nuova scuola”. “Personalizzare significa valorizzare i talenti di ciascuno, dare ad ogni studente la possibilità di realizzarsi”, ha spiegato. In quest’ottica, il docente tutor e l’orientamento giocano un ruolo chiave nella costruzione di percorsi formativi adatti alle potenzialità di ogni singolo studente, favorendo il recupero dove necessario e l’accelerazione per chi dimostra maggiori abilità. Anche l’intelligenza artificiale, “governata dal docente”, può contribuire a questo obiettivo.

Valditara ha concluso il suo intervento con i giornalisti evidenziando i positivi dati Invalsi per il Mezzogiorno, con un recupero doppio rispetto al Centro-Nord. “Per la prima volta le regioni del Sud scendono sotto il 10% come tasso di dispersione”, ha concluso, sottolineando l’importanza di proseguire su questa strada.

