“Ringrazio la scuola italiana per aver educato e istruito i miei figli, sono una ricercatrice internazionale e vivo in Sicilia” Di

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta da una mamma straniera, inviata in redazione e nella quale si ringrazia il sistema scolastico italiano, nonché docenti e personale, per essersi preso cura dei suoi figli. Spesso in viaggio per l’Europa, Olga Nickole Kuyan è una ricercatrice internazionale che è stata in più posti in Italia, dal Piemonte alla Sicilia.

La lettera vuol essere una risposta a quella scritta dalla famiglia finlandese che nei mesi scorsi ha scosso la sensibilità del mondo della scuola italiano, definendo le scuole del bel paese come “non all’altezza“.

A quanto pare, invece, c’è chi apprezza, riportando una esperienza completamente diversa, a partire da quella Sicilia che era stata scenario della vicenda della famiglia finlandese.

Siamo una famiglia internazionale e i miei figli hanno frequentato tutti i step delle scuole italiane – siciliane, perciò vorrei condividere la nostra esperienza.

Sono scienziata e ricercatrice internazionale, viaggio spesso in tutta Europa e vedo vari esempi di modi di fare, di risolvere problemi, di educare bambini – ogni nazione, ogni società e famiglia sceglie ciò che ritiene giusto per sé. Spesso non è possibile comparare queste scelte per trovare una oggettivamente migliore, perché ogni singolo fattore preso in considerazione è il riflesso di tutto il sistema nazionale. Potremmo forse dire dove è meglio educare e crescere bambini: in Norvegia o in Francia? In Italia o in Olanda? Sono le realtà talmente diverse che possono essere solo vissute una per una, accettate cosi come sono.

Insieme ai miei figli abbiamo attraversato tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, e posso solo ringraziare il sistema scolastico italiano per avermi aiutato a istruire e educare i miei bambini, che sono cresciuti sani, capaci di sviluppare propri talenti, senza alcun tipo di fobia. Scegliendo l’indirizzo del liceo dove andare dopo le medie avevano letteralmente l’imbarazzo della scelta – un punto in più per le scuole che aiutano ai ragazzi di credere nelle proprie forze e suscitano interesse di continuare gli studi.

Ogni città dove siamo stati ha dato qualcosa di suo, ma alcuni posti hanno lasciato un’impronta più profonda nella mente dei ragazzi – per esempio, la Scuola Secondaria di 1° “A. De Stefano” di Erice-città e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” che si trova a Erice borgo antico. In quest’ambiente scolastico i novellini vengono accolti con cura e attenzione indipendentemente dall’età. Il livello di educazione/istruzione è alto, persino alle medie – età più complicata – studiano con dedizione e interesse. E ciò è merito dei Professori che fanno il loro lavoro con passione, considerando particolarità di ogni bambino/ragazzo del gruppo. Posso sottolineare anche il lavoro eccellente delle segreterie di queste scuole: qui ciò che di solito richiede più tempo e più visite si fa in modo veloce e professionale! Noi portiamo nel cuore queste scuole di Erice, siamo fortunati di esserne stati parte.

In fede,

Olga Nickole Kuyan