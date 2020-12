Rimpasto di Governo? M5S: “No, grazie. Nessuna disponibilità” Di

Il M5S respinge l’idea di un rimpasto nel Governo: buone notizie anche per la Ministra dell’Istruzione Azzolina.

Una nota del Movimento Cinque Stelle allontana l’idea di un rimasto di Governo che vedrebbe i pentastellati favorevoli ad alcune “sostituzioni” fra i Ministri dell’esecutivo giallo-rosso.

“La tesi riportata da alcuni quotidiani, oggi così come nei giorni scorsi, secondo la quale il Movimento 5 Stelle sarebbe disponibile ad aprire al rimpasto e a cambiare alcuni membri della sua squadra di governo è, appunto, una tesi. A suffragarla non c’è alcun elemento. Il Movimento 5 Stelle ha già più volte chiarito ufficialmente la sua unica posizione su questo tema“, si legge sul testo della nota diffusa dal Movimento Cinque Stelle.

“L’ultima occasione utile è stato l’incontro di alcuni giorni fa con il presidente Conte, durante il quale il capo politico Vito Crimi ha espresso a nome del Movimento una chiara contrarietà rispetto a ipotesi di rimpasto e piena soddisfazione nei confronti della squadra 5 Stelle“, concludono i pentastellati.

“Non mi sottraggo al confronto qualora dovessero arrivare delle richieste di rivedere la squadra di governo, ma i miei ministri sono i migliori. Io sono il capitano di una squadra”, aveva detto pochi giorni fa il premier Conte.

Ciò vuol dire, per quanto riguarda la scuola, che non sembra esserci all’orizzonte una bocciatura per la Ministra Azzolina, almeno non per la forza politica a cui appartiene. Azzolina, nel corso di questi mesi, è stata infatti più volte indicata fra i Ministri da sacrificare. La nota del M5S scaccia definitivamente tale ipotesi. Per il momento.