Rilevazione deleghe sindacali al 31 dicembre, sottoscrizione schede il 3, 4 e 7 aprile. AVVISO Di

Con avviso del 28 marzo il Ministero informa le Organizzazioni Sindacali della disponibilità delle schede elaborate attraverso la procedura informatizzata predisposta dall’ARAN. La procedura è stata realizzata sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le schede potranno essere sottoscritte da un dirigente sindacale in rappresentanza dell’organizzazione interessata, conformemente alle modalità indicate nel punto E1 della circolare Aran 372024. Il rappresentante sindacale avrà la possibilità di prendere visione delle schede presso la Direzione Generale per il personale scolastico, nella stanza 473, al terzo piano. La sottoscrizione sarà possibile nei giorni 3, 4 e 7 aprile 2025, nei seguenti orari:

dalle 9:30 alle 13:00 ;

alle ; dalle 14:30 alle 16:30.

Trasmissione dei dati in caso di mancata sottoscrizione

Qualora le schede non vengano sottoscritte, i relativi dati saranno comunque trasmessi all’ARAN. In caso di contestazione, saranno allegate le motivazioni della mancata sottoscrizione.

Contatti per chiarimenti

Per qualsiasi necessità di chiarimento, le OO.SS. potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: