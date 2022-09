Rigeneriamo la scuola – Ciclo di webinar gratuiti Deascuola per Dirigenti Scolastici e figure di Staff dedicato al PNRR

Il contrasto alla dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali, anche attraverso il potenziamento e il recupero delle competenze di base, e una sostanziale ridefinizione degli ambienti di apprendimento sono alcuni tra gli obiettivi più importanti del PNRR.

Deascuola si propone di accompagnare e sostenere i Dirigenti Scolastici e i loro staff con un ciclo di webinar gratuiti incentrati sulle opportunità del nuovo Piano Scuola per promuovere innovazioni strutturali e durature.

Scopri il programma

Il primo webinar, previsto per il 19 settembre alle 17:00, dal titolo “PNRR: un’occasione da non mancare per rigenerare la scuola”, si propone di offrire una panoramica della missione 4 del PNRR. Con la moderazione di Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, e grazie all’intervento del direttore dell’USR Veneto Carmela Palumbo e di Dirigenti Scolastici, approfondiremo i nodi fondamentali da sciogliere per ridisegnare la scuola di domani.

Il secondo webinar “PNRR: Piano Scuola 4.0” è in programma il 21 settembre alle 17:00.

Insieme a Bart Verswijvel, senior adviser di European Schoolnet, che da molti anni si occupa di ambienti di apprendimento nell’ambito del progetto Future Classroom Lab, con Mario Castoldi, esperto di didattica e con le Dirigenti Scolastiche Alessandra Rucci (Ambassador italiana per il progetto Future Classroom Lab) e Rita Coccia (Ambassador di Avanguardie Educative INDIRE), affronteremo il tema cruciale del ripensamento degli ambienti di apprendimento, alla luce delle nuove evidenze scientifiche sull’innovazione didattica.

Durante il terzo webinar “PNRR: Contrasto alla dispersione e divari territoriali ”, in programma il 26 settembre alle 17:00 a cura di Ettore Acerra, direttore dell’USR Campania, Alessandra Rucci ed Emanuele Contu, Dirigenti Scolastici, ci si confronterà sul recupero delle competenze di base e sul contrasto alla dispersione e scolastica.

Il ciclo si conclude il 30 settembre alle ore 17:00 con ultimo webinar “Gli strumenti strategici per il miglioramento della scuola”, dedicato alla nuova triennalità del Sistema nazionale di valutazione. Interverranno Damiano Previtali (Dirigente del Ministero dell’Istruzione per la Valutazione del sistema di istruzione e di formazione) e Mario Castoldi. Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa e Rendicontazione sociale sono strumenti strategici, accompagnano e sostengono i processi di miglioramento e sono, pertanto, parte organica e sostanziale anche della missione 4 – “istruzione e ricerca” – del PNRR.