Riforma (4+2) istituti tecnici e professionali. Malavisi (PD): “Confusa e frettolosa”, Aprea (FI): “Completamento della riforma Moratti” Di

Si avvicina il momento cruciale per la riforma del modello 4+2, il nuovo schema per la formazione tecnica e professionale che la Camera dei Deputati si appresta a votare. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: modernizzare un sistema educativo spesso accusato di essere distante dalle esigenze del mercato del lavoro, rendendolo più flessibile e al passo con i tempi.

Alcune importanti novità sono state introdotte già quest’anno, con la sperimentazione di percorsi quadriennali negli istituti tecnici e professionali. Tuttavia, senza una legge organica che definisca con chiarezza i contorni della riforma, molte innovazioni cruciali rimangono in stand-by. Tra queste, l’aumento delle ore dedicate alle attività laboratoriali, il coinvolgimento di esperti provenienti dal mondo del lavoro e la creazione di percorsi formativi più personalizzati.

L’implementazione completa della riforma si preannuncia complessa e articolata, richiedendo un’attenta pianificazione e un’ampia concertazione tra le diverse parti coinvolte. Ma a far rumore, nelle ore che precedono il voto alla Camera, è soprattutto l’assenza del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha scelto di non presentarsi in aula per illustrare i dettagli del provvedimento.

Una scelta che ha scatenato la dura reazione del Movimento 5 Stelle, con Antonio Caso, capogruppo M5S in commissione Cultura, che non ha risparmiato critiche al Ministro: “Valditara tiene talmente tanto alla “sua” legge sulla filiera formativa tecnologico-professionale da non presentarsi nemmeno in aula. Ci rassicurano sia in arrivo, faccia con comodo. D’altronde il Parlamento è già stato mortificato dal decreto che il ministro ha emesso in barba alla discussione nelle aule, così come dall’assenza di alcun margine di manovra in commissione”.

Caso ha poi rincarato la dose, accusando Valditara di voler imporre una riforma calata dall’alto, senza un reale confronto con le forze politiche e con il mondo della scuola: “Valditara ha detto che per lui questa è una riforma epocale? Almeno venga alla Camera a confrontarsi con il Parlamento”.

Per il deputato M5S Gaetano Amato, che interviene in aula: “Con questo provvedimento la scuola viene ridotta a luogo per sfornare lavoratori, quasi dovesse sostituire i centri di addestramento professionale del passato. In assenza di risorse pubbliche si punta ai finanziamenti privati da parte dell’industria territoriale. Ma non si tratterà di investimenti, perché non ci sarà alcun affiancamento di lavoratori nel corso della formazione e l’azienda potrà avvalersi di risorse continue da parte delle scuole. Noi ci opponiamo e continuiamo a credere nella scuola come luogo di formazione di persone con pensiero critico per orientarsi in un mondo sempre più complesso”.

Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha espresso soddisfazione per questo risultato, sottolineando come rappresenti il completamento della riforma Moratti (Legge 53/2003), che ha stabilito la pari dignità tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli di formazione professionale regionali, avviando inoltre la specializzazione terziaria non accademica post-diploma.

I gruppi parlamentari delle commissioni Cultura di Camera e Senato di Forza Italia hanno contribuito attivamente all’istituzione di questi nuovi percorsi, introducendo flessibilità nei moduli formativi e collegando in modo sistemico l’offerta formativa con il mondo del lavoro. Forza Italia ha sostenuto principi come la pari dignità di tutti i percorsi della filiera, la durata quadriennale dei percorsi superiori sperimentali, le collaborazioni esterne con docenti provenienti dal mondo delle imprese, l’accesso diretto degli studenti agli ITS Academy e la formazione degli insegnanti direttamente nelle imprese.

Forza Italia ha lodato le Regioni Lombardia, Lazio e Calabria per aver investito nella sperimentazione ministeriale delle filiere tecnologico-professionali, programmando l’offerta formativa in base alle esigenze di competenze del mercato del lavoro locale. Il Ministro Valditara ha dato parere favorevole a una proposta di Forza Italia che prevede la ridenominazione degli istituti tecnici in istituti tecnologici, un’iniziativa volta a mantenere il passo con i tempi e affrontare le sfide future.

La deputata del PD Ilenia Malavasi critica duramente il disegno di legge per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale della scuola, evidenziando vari problemi e limiti. Durante l’esame in Aula, Malavasi denuncia che la legge arriva senza possibilità di correzione dei suoi evidenti limiti, definendola una riforma confusa, imposta dall’alto e senza il necessario confronto con il mondo della scuola.

Malavasi segnala inoltre che il Ministero ha inviato una circolare alle scuole per l’adesione a una sperimentazione quadriennale, nonostante il parere negativo del consiglio superiore della pubblica istruzione. Questo, secondo Malavasi, rappresenta un’incomprensibile accelerazione che non ha permesso al confronto parlamentare di migliorare il testo della legge, imponendo tempi insostenibili e ignorando l’autonomia scolastica.

Nonostante l’idea della filiera formativa sia corretta, Malavasi ritiene che i tempi, i metodi e i contenuti siano errati, definendo la riforma un disastro. Solo 171 istituti hanno aderito alla sperimentazione, principalmente in regioni già avanzate in termini di progettualità, dimostrando la mancanza di chiarezza degli obiettivi del governo.

Malavasi sottolinea che il percorso parlamentare avrebbe potuto migliorare la riforma definendo linee guida nazionali per un equilibrio con le regioni, trovando i fondi necessari e garantendo la formazione del personale docente. Nonostante la richiesta di un monitoraggio delle sperimentazioni già effettuate, il governo ha rifiutato, secondo Malavasi, per nascondere i disastri compiuti a danno della scuola.