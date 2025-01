Riforma del voto in condotta, bocciati con il 5. Il parere dei presidi: “Responsabilizza di più gli studenti, ma raramente si ha a che fare con comportamenti gravi” Di

Con l’approvazione definitiva della riforma del voto in condotta, le scuole si preparano ad affrontare le nuove disposizioni. Mentre il ritorno ai giudizi sintetici nella scuola primaria sembra più agevole, l’introduzione delle nuove norme sulla condotta richiederà una modifica al DPR n. 122/2009, allungando i tempi di attuazione.

Tra le modifiche previste, la bocciatura per condotta inferiore a sei decimi, il coinvolgimento degli studenti in attività di cittadinanza attiva e una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di violenza. L’iter complesso rende improbabile l’applicazione delle nuove norme già dal primo quadrimestre del 2025.

La riforma prevede anche sanzioni pecuniarie fino a 10mila euro per reati contro il personale scolastico, il cui importo sarà destinato all’istituzione scolastica. “La novità è la maggior importanza del voto di condotta, che responsabilizza lo studente sul proprio comportamento”, spiega a Il Resto del Carlino, Riccardo Rossini, preside dell’Istituto Agrario Cecchi e presidente ANP Marche.

Con un voto in condotta inferiore a sei decimi, la bocciatura sarà automatica. Anche con la sufficienza, gli studenti dovranno presentare un elaborato sulla cittadinanza attiva per essere ammessi all’anno successivo. Analogamente, i maturandi dovranno dimostrare di aver compreso il disvalore del proprio comportamento.

Rossini sottolinea la rarità dei casi di bocciatura per condotta, stimati sotto l’1%. Le sanzioni disciplinari riguardano principalmente comportamenti irrispettosi verso i docenti o che disturbano le lezioni. “Raramente si ha a che fare con comportamenti gravi”, osserva Rossini.

Il preside evidenzia l’importanza di comprendere le ragioni alla base dei comportamenti scorretti: “Un atteggiamento eccessivamente esuberante, polemico, trasgressivo è quasi sempre l’espressione di un malessere che l’adulto educatore ha il dovere di intercettare”.

Riforma del voto in condotta, lo 0,1% degli studenti non ha raggiunto la sufficienza, il 2,4% ha ottenuto un 6. Le percentuali variano a seconda dell’istituto