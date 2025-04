Riforma 4+2, Valditara: “35 milioni di euro per realizzazione di campus nelle regioni italiane” Di

Il Ministro Valditara ha fatto visita all’Accademia della Marina Mercantile di Genova durante il quale ha espresso delle dichiarazioni su alcune azioni significative della Riforma del 4+2 che interesseranno Genova e la Regione Liguria, in particolare, ma anche l’intero territorio nazionale.

“Tra poco metteremo a disposizione risorse significative, per le regioni italiane sono complessivamente 35 milioni di euro, per realizzare quella che è una delle previsioni più significative della riforma del 4+2 e cioè la costruzione di campus che mettono insieme istruzione tecnica professionale, ITS, imprese e, eventualmente, anche Università. Credo che sia una bellissima sfida per Genova e per la Liguria e sono particolarmente felice di essere in una realtà che sta veramente anticipando il futuro”, ha detto Valditara.

“L’Accademia della Marina Mercantile presto si trasferirà in una sede molto bella, nell’edificio Tabarca – ha spiegato invece il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci -, vicino alla facoltà di economia e commercio dell’università di Genova dove già ci sono corsi dedicati alla blue economy, e all’Istituto Nautico San Giorgio.”

“Ci sarà tutto il percorso dell’economia del mare dalla scuola superiore all’universitá – continua Bucci -, che, tra l’altro, concentrato in poche centinaia di metri, si potrebbero completare con la presenza di Fincantieri all’Hennebique, che è una delle possibilità che l’azienda sta valutando. È una cosa unica al mondo, un primo campus dal punto di vista nautico”.