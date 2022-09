Rientro a scuola, lunedì 19 settembre ripartono le lezioni in Sicilia e Valle d’Aosta Di

Lunedì 19 settembre rientrano in aula gli studenti delle regioni Sicilia e Valle d’Aosta. Sono già rientrati dalle vacanze estive gli studenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia, Campania, Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell’Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Le date possono essere adattate dalle scuole. Di norma vi è una proposta del Collegio docenti che nella maggior parte dei casi viene recepita dal Consiglio d’Istituto. Sono infatti molte le scuole che hanno anticipato l’inizio delle lezioni.

Calendari regionali

Riepiloghiamo i calendari regionali e le festività

Alto Adige – inizio lezioni il 5 settembre 2022

Abruzzo – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Basilicata– inizio lezioni il 12 settembre 2022

Calabria – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Emilia Romagna – inizio lezioni il 15 settembre 2022

Friuli Venezia Giulia – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Lazio -inizio lezioni il 15 settembre

Liguria – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Campania – inizio lezioni il 13 settembre 2022

Marche – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Puglia – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Piemonte – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Sardegna– inizio lezioni 14 settembre

Toscana – inizio lezioni il 15 settembre 2022

Trentino – inizio lezioni il 12 settembre 2022 (infanzia il 5)

Umbria– inizio lezioni il 14 settembre

Veneto – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Lombardia – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Molise – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Sicilia – inizio lezioni il 19 settembre 2022

Valle d’Aosta – inizio lezioni il 19 settembre 2022

Le festività nazionali:

1 novembre 2022: Tutti i Santi;

8 dicembre 2022: Immacolata concezione,

25 dicembre 2022: Natale;

26 dicembre 2022: Santo Stefano;

1 gennaio 2023: Capodanno;

6 gennaio 2023: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.

Immissioni in ruolo e supplenze in Sicilia

L’Usr Sicilia fornisce alcuni numeri in vista del rientro in classe.

Sono state effettuate 1.749 nomine in ruolo di docenti e assegnate 10.354 supplenze annuali, di queste ultime 70,20% sono sul sostegno.

Quanto al personale Ata, sono state effettuate 588 assunzioni e assegnati 666 contratti a tempo determinato.

Sono 678.339 le studentesse e gli studenti che torneranno fra i banchi in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023, per un totale di 35.723 classi.

Regole Covid

Un ritorno a scuola con nuove regole anti Covid, sostanzialmente senza obblighi ma con il divieto di accesso negli edifici scolastici per chi ha temperatura superiore a 37,5° o presenta sintomi compatibili con il Covid.

La mascherina non è più obbligatoria ma comunque chi vuole indossarla può farlo. Per le persone fragili è invece previsto l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2: “il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente” ha specificato il MI nel Vademecum.

