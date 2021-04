Rientro a scuola, le disposizioni del Veneto dal 7 aprile: superiori al 50%. Nota Di

L’Usr per il Veneto pubblica la nota con le disposizioni per il rientro a scuola da mercoledì 7 aprile: in presenza al 100% fino alla secondaria di primo grado, superiori al 50%.

Il Veneto passa a zona arancione e così, in ambito scolastico, vengono applicate le misure previste dal decreto legge del 1 aprile.

Schema riepilogativo:

Servizi educativi per l’infanzia (da 0 a 3 anni) – presenza al 100% dei bambini dal 7 al 30 aprile 2021;

Scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni) – presenza al 100% dei bambini dal 7 al 30 aprile 2021;

Scuola primaria – presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021;

Scuola secondaria di primo grado – presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021 per la prima classe; presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021 per le classi seconde e terze, salvo collocazione del Veneto in zona rossa con successiva ordinanza del Ministero della salute;

Scuola secondaria di secondo grado – presenza al 50% degli studenti dal 7 al 30 aprile, salvo collocazione del Veneto in zona rossa con successiva ordinanza del Ministero della salute.

Nota