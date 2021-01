Rientro a scuola, in Sicilia al via tamponi rapidi alunni e docenti primarie e medie Di

In vista della possibile ripresa dell’attività didattica in presenza dal 18 gennaio per le scuole primarie e secondarie di primo grado, in Sicilia inizia l’attività di screening con tamponi rapidi per alunni e docenti.

L’organizzazione andrà effettuata dal 14 al 17 gennaio.

I responsabili dei drive in procederanno con corsie preferenziali per alunni e docenti delle scuole dette sopra.

