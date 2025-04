Rientro a scuola dopo Pasqua: chi torna il 23 aprile, chi il 28 e chi addirittura il 5 maggio? Tutte le date, le differenze regionali e le scelte delle scuole che stanno cambiando la primavera degli studenti Di

L’autonomia scolastica consente agli istituti di modificare il calendario regionale, anticipando l’inizio delle lezioni a settembre per accumulare giorni da utilizzare durante l’anno. Nessun calendario regionale ha previsto ufficialmente un “ponte” tra Pasqua e il 25 aprile, né un “viadotto” fino al 1° maggio, ma la realtà nelle scuole racconta una situazione molto diversa.

Un sondaggio condotto da Skuola.net su circa mille studenti di scuole medie e superiori ha evidenziato come le date di rientro in aula dopo le festività pasquali siano estremamente variabili.

Rientro in classe: date diverse da Nord a Sud

Le lezioni si sono interrotte mercoledì 16 aprile e quasi la metà degli studenti potrà godere di una pausa prolungata, con il rientro a scuola fissato per il 28 aprile, agganciando così la Festa della Liberazione. Una minoranza, soprattutto al Sud, tornerà tra i banchi addirittura lunedì 5 maggio, sfruttando il “viadotto” che unisce il 25 aprile al 1° maggio. I dati raccolti mostrano che il 48,1% degli studenti rientrerà il 23 aprile, subito dopo Pasqua, mentre il 46,8% prolungherà la pausa fino al 28 aprile. Un ulteriore 5,1% farà ritorno in classe il 5 maggio, con una percentuale che sale al 6,8% nel Centro-Sud, contro il 3,7% del Nord.

Differenze regionali e impatto sulle famiglie

Al Nord prevale la linea del rigore: oltre il 52% degli studenti tornerà in classe il 23 aprile, mentre il 44,3% rientrerà il 28 aprile. Nel Centro Italia, il 51,9% degli studenti riprenderà le lezioni dopo il ponte del 25 aprile, mentre solo il 41,3% tornerà il 23. Al Sud, il 45,5% seguirà il calendario ufficiale regionale, ma il 47,7% anticiperà il rientro al 23 aprile. Le differenze tra le varie aree del Paese riflettono la flessibilità concessa dall’autonomia scolastica e l’impatto che queste scelte hanno sull’organizzazione delle famiglie e sulla gestione del tempo scuola. Vacanze di Pasqua, ponte 25 aprile e rientro a scuola diventano così temi centrali per studenti, genitori e personale scolastico, in un anno segnato da una pausa primaverile particolarmente lunga e articolata.

Vacanze di Pasqua 2025

Le vacanze di Pasqua 2025 saranno dal 17 al 22 aprile. Fanno eccezione le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, dove le vacanze si fermano a Pasquetta il 21 aprile.

In Provincia di Trento vacanze fino al 26.

Ponte 25 aprile

La Festa della liberazione, il 25 aprile, cade di venerdì, occasione di ponte con sabato 26 e domenica 27 aprile, per chi già non attua la settimana corta.

Hanno deliberato il ponte le regioni:

Basilicata

Abruzzo

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

province di Trento e Bolzano

Ponte 1° maggio

Lungo possibile ponte anche per la festa dei lavoratori, il 1° maggio, un giovedì.

Il ponte dal 1° al 3 maggio è presente nei calendari scolastici delle regioni:

Calabria

Campania

Liguria

Marche

Molise

Valle d’Aosta

Veneto

Piemonte

province Bolzano e Trento

Calendario scolastico 2024/25

Leggi anche

Quando finisce la scuola: le date per regione del calendario scolastico

Scuole chiuse per Pasqua e ponte del 25 aprile: su X esplode il dibattito tra genitori che si lamentano, insegnanti che rivendicano il loro ruolo e chi difende le vacanze. Ecco i commenti più accesi e sorprendenti

“La scuola non è un parcheggio, non siamo baby sitter”. I docenti ai genitori: “Godetevi i figli, li conosciamo più di voi”