Rientro a scuola dopo l’Epifania: dove si ritorna fra i banchi il 7 e dove lunedì 9 gennaio

Le vacanze di Natale per gli studenti stanno per terminare. L’Epifania, il 6 gennaio, “tutte le feste si porta via” e si prevede il rientro fra i banchi. Quest’anno però, un 2023 ricco di ponti, le vacanze sono un po’ più lunghe in diverse regioni e scuole perché il 7 cade di sabato.

Si rientrerà il 7 gennaio, se il collegio dei docenti non ha disposto il ponte e se già non si attua la settimana corta, nelle Province di Trento e Bolzano, in Toscana, in Sardegna, in Lombardia, nel Lazio, in Emilia Romagna e in Campania.

Si rientrerà il 9 gennaio invece in Veneto, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia, Piemonte, Molise, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Basilicata.