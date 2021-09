Rientro a scuola, come e quando si riparte con le lezioni in presenza. Calendari e regole per regione Di

Lunedì 13 settembre è la data stabilita dal ministero dell’Istruzione per la ripartenza delle lezioni in presenza: data indicata da quasi tutte le Regioni nei calendari regionali. Ma come si riparte in sicurezza dopo gli stop a causa della pandemia dei due anni scolastici precedenti? Oltre alla normativa ministeriale, gli Usr e le Regioni stanno predisponendo appositi Piani con le regole. L’obiettivo è lo stesso per tutti: lezioni in presenza e in sicurezza per evitare la Dad, protagonista per buona parte dello scorso anno scolastico.

Quando si rientra

Calendari scolastici regionali:

Alto Adige: lezioni già iniziate il 6 settembre

Abruzzo: 13 settembre

Basilicata: 13 settembre

Calabria: 20 settembre

Campania: 15 settembre

Emilia Romagna: 13 settembre

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre

Lazio: 13 settembre

Lombardia: 13 settembre

Liguria: 15 settembre

Marche: 15 settembre

Molise: 15 settembre

Piemonte: 13 settembre

Puglia: 20 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia: 16 settembre

Toscana: 15 settembre

Trentino: 13 settembre

Umbria: 13 settembre

Valle d’Aosta: 13 settembre

Veneto: 13 settembre

Ordinanza calendario 2021/22

Ordinanza inizio lezioni 2021/22

Come si rientra: piani e regole (in aggiornamento)

Bolzano: ordinanza –

Emilia Romagna: piano trasporti – tutti i dati a.s. 2021/22–

Lombardia: Milano patto per la scuola –

Piemonte: tamponi gratuiti –FAQ Piano rientro a scuola –

Sicilia: Piano rientro – circolare Regione–

Trento: Piano, quattro scenari– ordinanza controllo Green pass –test salivari –

Umbria: test gratuiti under 12 –

Veneto: Piano scuola, manuale–