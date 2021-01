Rientro a scuola, Ciampi (Pd): le Regioni possono valutare al meglio su Dad Di

“La scuola, come ha segnalato anche oggi l’Iss, non è un contesto primario di trasmissione ma potrebbe comunque amplificare un indice di contagio già alto.

Ritengo quindi che le Regioni, che hanno una conoscenza territoriale approfondita e competenza in materia, siano gli enti preposti per valutare al meglio le misure da adottare. La scelta di Veneto e Friuli di mantenere la Dad va accettata come del resto la volontà della Toscana di riprendere la didattica in presenza: in queste settimane ho potuto verificare, non solo come parlamentare ma anche come ex insegnante ed amministratore locale, il buon lavoro fatto dalla Giunta Giani e dai tavoli prefettizi”.

Lo dichiara Lucia Ciampi, deputata del Partito democratico.