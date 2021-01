Rientro a scuola 11 gennaio, domani in aula superiori di 3 regioni e prime classi primarie Campania Di

Domani 11 gennaio ritornano in classe oltre 200 mila studenti: sono quelli delle superiori (al 50%) di tre regioni e le prime classi delle primarie della Campania.

16 Regioni rinviano il rientro in aula per gli studenti delle superiori. Domani rientreranno comunque più di 200mila studenti.

In classe il 50% della popolazione studentesca delle secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta, dell’Abruzzo e della Toscana. Ritorno a scuola anche per le prime due classi delle primarie della Campania. In presenza già dal 7 gennaio gli studenti del Trentino Alto Adige.

Per tutti gli altri studenti delle superiori il rientro fra i banchi viene rinviato al 18 gennaio (Molise, Puglia, Lazio, Liguria, Piemonte), al 25 gennaio (Emilia Romagna, Umbria, Lombardia, Campania), al 1° febbraio (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Marche, Basilicata).

In occasione della riapertura delle scuole superiori in Toscana, il presidente della Regione e membri della giunta saranno presenti all’ingresso di alcuni istituti.