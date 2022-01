Ricci (Pesaro): regole scuola sbagliate, nei prossimi giorni avremo metà classi in Dad Di

“Da domani, 7 gennaio, a Pesaro si torna regolarmente a scuola”. Lo afferma il sindaco Matteo Ricci, che spiega: “la Regione Marche non ha previsto ordinanze specifiche, quindi non essendoci particolarità nella nostra città le lezioni riprenderanno venerdì”. Faranno eccezione le scuole materne comunali, che riapriranno lunedì 10 gennaio, come già stabilito dal calendario scolastico

Ricci è invece critico sulle scelte fatte con l’ultimo decreto: “Bene l’obbligo vaccinale per gli over 50. Si poteva fare anche per chi ha meno anni, ma è un passo nella giusta direzione del rigore. Sulla scuola le regole invece sono sbagliate, nei prossimi giorni avremo comunque metà classi in Dad. Si poteva introdurre il green pass per tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio con il tampone per i non vaccinati”.