Riapertura scuole, Zaia avverte: “Sì al ritorno in classe al 50%, ma solo se ci sono le condizioni” Di

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato la decisione di riavviare la scuola in presenza per gli istituti superiori dal 7 gennaio.

“Bene l’apertura delle scuole superiori al 50% ma lo si potrà fare se ci saranno le condizioni e la valutazione dovrà essere stabilita dal dipartimento prevenzione. Se non ci fossero le condizioni allora sarebbe meglio aspettare un attimo”.

Zaia infatti ha ribadito come “le lezioni in presenza rimangono un elemento di rischio perché ci sono assembramenti di persone per molte ore in spazi ristretti”.