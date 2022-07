Riapertura scuole, Salvini annuncia: “A Firenze inviteremo insegnanti e studenti per una grande iniziativa a settembre” Di

“Abbiamo scelto Firenze per l’inizio di settembre dove faremo una grande iniziativa nazionale per la riapertura delle scuole, invitando centinaia di studenti e di insegnanti, perché Firenze e la Toscana non sono di proprietà di un partito, di una bandiera o di un colore”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Firenze, dove oggi pomeriggio ha dato il via alla campagna elettorale in Toscana.