Riapertura scuole, le Regioni divise: tutte le date Di

Riapertura scuole superiori il 7 gennaio? Il fronte delle Regioni è spaccato e si decide in ordine sparso. Ecco le ultime decisioni.

Campania: ritorno graduale dall’11 gennaio, superiori dal 25.

Friuli Venezia Giulia: “Le scuole secondarie di secondo grado in Friuli Venezia Giulia rimarranno chiuse fino al 31 gennaio adottando al cento per cento la didattica digitale integrata”. Lo hanno detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e gli assessori Alessia Rosolen (Istruzione) e Graziano Pizzimenti (Infrastrutture) annunciando un’ordinanza a firma del governatore Massimiliano Fedriga che prevede il rinvio dell’apertura delle scuole superiori successivamente al 31 gennaio.

Lazio: possibile slittamento all’11 gennaio. Le FAQ dell’Usr

Liguria: “Di fronte all’incertezza su cosa succederà da lunedì il 7 e l’8 le scuole in Liguria non apriranno”, annuncia il governatore Toti.

Marche: verso scuole chiuse.

Piemonte: il presidente Alberto Cirio vuole attendere novità a livello nazionale prima di adottare misure ad hoc per il ritorno a scuola del 7 gennaio

Sicilia: pronti alla riapertura il 7 o l’8 gennaio.

Toscana: conferma ritorno in classe il 7 gennaio al 50%.

Valle d’Aosta: pronti alla riapertura il 7 gennaio. “La Valle d’Aosta è pronta ad aprire le scuole superiori il 7 gennaio, la decisione di un rinvio sarebbe molto grave”. Lo dichiara all’Ansa Luciano Caveri, assessore all’istruzione.

Veneto: Dad dal 7 al 31 gennaio, pubblicata l’ordinanza del governatore Luca Zaia.

Critica per le decisioni di alcune Regioni di lasciare le scuole chiuse, la senatrice del M5s Bianca Laura Granato. “L’operazione portata avanti dai presidenti di regione è stata quella di dire sì a soldi in più, sì all’attivazione dei tracciamenti e a poteri straordinari per poi aspettare passivamente sulla riva del fiume l’impennata dei contagi per chiedere di rinviare nuovamente l’apertura”, afferma in una nota.

Secondo la deputata del Partito democratico, Lucia Ciampi, le decisioni regionali vanno accettate, perché “le Regioni, che hanno una conoscenza territoriale approfondita e competenza in materia, siano gli enti preposti per valutare al meglio le misure da adottare”.

Per Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera è sconcertante “la rincorsa di ministri, consulenti, commissari e presidenti di regione a non riaprire la scuola”, soprattutto dopo i dati diffusi dall’Iss.

Nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2:

la situazione in Italia”, si legge infatti che nel periodo dal 31 agosto al 27 dicembre 2020 “si sono verificati in Italia 3.173 focolai in ambito scolastico che rappresentano il 2% del totale dei focolai segnalati a livello nazionale”.

Secondo il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ogni singola regione conosce i propri punti di forza e di debolezza, “quindi la responsabilità dei governatori è quella di decidere se il territorio è pronto o no ad accogliere i ragazzi all’interno delle scuole”.