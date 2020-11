Riapertura scuole, il sindaco di Venezia: “Con un milione di euro al mese risolviamo il problema dei trasporti” Di

“Con un milione di euro al mese noi risolviamo la problematica del trasporto scolastico”.

Lo assicura il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oggi durante l’incontro in video conferenza con il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina.

“Le scuole devono essere aperte il prima possibile perché sono un segnale importante per i ragazzi e il loro futuro”, prosegue Brugnaro dicendosi favorevole ad una riapertura anche prima di Natale.

“In Veneto siamo in area gialla e abbiamo le scuole aperte fino alla terza media, a quel che mi risulta non ci sono problemi, salvo qualche caso”, conclude il sindaco sottolineando che i dati sono raccolti e forniti dalle Ulss, e ricordando “la grande collaborazione con la Regione” che ha permesso di “evitare le ordinanze comunali per avere misure uniformi” in tutto il territorio.