Riapertura scuole, Emiliano: “L’obiettivo è rientrare bene in classe ad ottobre” Di

“Credo che l’obiettivo fondamentale” sia rientrare a scuola “bene a ottobre”, ma il premier “Draghi vuole avere la certezza che le prove generali, che si faranno in quest’ultimo mese e in queste ultime settimane di scuola, ci mettano nelle condizioni di non fallire di nuovo l’obiettivo”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a proposito del confronto tra Governo e Regioni sulle prossime riaperture.

“Spero di poter lasciare alle famiglie la libertà di scegliere” se mandare a scuola i propri figli oppure optare per la didattica a distanza. Sino al 30 aprile in Puglia è in vigore un’ordinanza che concede alle famiglie di preferire la Dad anziché le lezioni in presenza. La Giunta regionale pugliese sta vagliando la possibilità di prolungare sino al 15 maggio questa possibilità.

“È un diritto costituzionale delle famiglie quello di proteggere la propria salute durante una pandemia, tutto ovviamente fatto con criterio e buon senso e senza mai dire che Dad è meglio di quella in presenza, ci mancherebbe”, ha aggiunto Emiliano