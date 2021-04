Riapertura scuole, ecco dove si torna in classe dopo la pausa di Pasqua Di

Marche, Veneto e Trentino passeranno arancioni già da martedì 6 aprile. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze in giornata che avranno efficacia subito dopo i tre giorni di zona rossa nazionale prevista per le festività di Pasqua.

Questo vuol dire che in queste tre regioni torneranno cambieranno le disposizioni per le lezioni in presenza. Infatti, in questa fascia di rischio, gli studenti fino alla terza media saranno in presenza al 100%, mentre invece dalla secondaria di secondo grado le lezioni in classe saranno dal 50 al 75%.

ISCRIVITI al canale You Tube di Orizzonte Scuola