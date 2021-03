Riapertura scuole con tamponi fai da te, l’idea di Zaia (Veneto): “All’estero già lo fanno” Di

“Penso si debba prendere in seria considerazione l’apertura di ogni scuola di ogni ordine e grado. Siamo nelle condizioni di pensare ad una apertura”, e magari se la finiamo di essere il Paese dell’ “ufficio complicazione affari semplici”, potremmo benissimo introdurre il tampone fai da te”.

“Non dico tutti i giorni ma magari uno screening settimanale e questo ci permetterebbe di aprire“. L’ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

“Lo fanno all’estero, noi in regione non abbiamo l’autonomia necessaria per farlo perché la scuola è competenza dello Stato. I genitori hanno ragione a protestare“, ha aggiunto Zaia