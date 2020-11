Riapertura scuole: ancora incertezza sulla data. Aggiornamenti e ordinanze regionali Di

Resta il nodo sulla data di riapertura delle scuole e cambia il quadro delle zone rosse, arancioni e gialle. Diversi governatori hanno pubblicato nuove ordinanze contenenti misure anti contagio con alcune novità riguardanti la scuola.

Zona rossa, arancione e gialla

Dal 29 novembre Calabria, Lombardia e Piemonte passano da zona rossa a zona arancione, Liguria e Sicilia alla zona gialla. Il nuovo quadro dell’Italia divisa per colori è dunque:

Zona gialla : Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento.

: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Zona arancione : Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia.

: Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Zona rossa: Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta.

In tutta Italia si conferma la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori. Didattica in presenza fino alla prima media nelle zone rosse. Didattica in presenza fino alla terza media in zone gialle e arancioni.

Si discosta dalle misure il Piemonte. Il governatore Alberto Cirio al Tg3 Piemonte ha annunciato il proseguimento delle lezioni a distanza per le seconde e terze medie: “La zona arancione non è un traguardo, è un passaggio”, ha affermato. “Oggi – ha spiegato – ho riunito tutti gli epidemiologi e abbiamo deciso che per la seconda e terza media in Piemonte continuerà la didattica a distanza”.

Le ordinanze per regione

In Emilia Romagna tornano le lezioni di educazione fisica a scuola, purché si tengano all’aperto. Lo prevede l’ultima ordinanza del governatore Stefano Bonaccini, in vigore dal 28 novembre al 3 dicembre. Restano sospese le lezioni di canto e quelle di strumenti a fiato. L’Emilia Romagna ha aggiornato inoltre il protocollo previsto per la gestione dei casi Covid confermati a scuola, prevedendo la sospensione della frequenza per tutti i contati stretti.

In Umbria dal 30 novembre gli studenti delle medie tornano a scuola, per effetto dell’ordinanza firmata dalla presidente Donatella Tesei, valida fino al 6 dicembre.

In Veneto riprendono le lezioni di educazione fisica, di canto e strumento a fiato. L’ultima ordinanza del governatore Luca Zaia non ha infatti confermato le misure riguardanti la scuola dell’ordinanza del 12 novembre. A chiarirlo è l’Usr con una Faq.

In Puglia si conferma la didattica in presenza fino alla terza media, ma le famiglie sono libere di scegliere la Dad. Il Tar ha deciso che resta valida l’ordinanza numero 413 del governatore Michele Emiliano e pertanto lascia ai genitori la scelta.

In Basilicata le attività didattiche delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado sono svolte a distanza fino al 3 dicembre. Lo ha deciso il governatore Vito Bardi, con l’ordinanza numero 104 del 15 novembre.

Il 19 novembre il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha emanato l’ordinanza n. 43, che prevede la sospensione nelle scuole di primo ciclo delle lezioni di educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di due metri, le lezioni di canto e quelle di strumenti a fiato.

La Regione Campania si prepara invece al rientro degli studenti delle elementari (dalla seconda, quelli di prima sono rientrati il 25) e della prima media il 30 novembre. Sarà determinante l’esito dello screening effettuato su personale scolastico, alunni e familiari. L’ordinanza numero 92

Data riapertura scuole

Al momento non è stata confermata nessuna data per il rientro in classe degli studenti attualmente in Dad. Le Regioni chiedono, quasi tutte, di rinviare l’apertura al dopo Epifania, contrari alla proposta del 9 dicembre della ministra Lucia Azzolina.

Le novità dovrebbero arrivare nelle prossime ore con il nuovo Dpcm.