Riapertura scuole 7 gennaio, nel pomeriggio riunione a Roma per ritorno in classe nel Lazio

Programmata per le 15 di oggi una riunione tra l’assessore regionale alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino, rappresentanti dell’assessorato ai Trasporti della Regione, l’ufficio scolastico regionale e le associazioni di categoria del mondo della scuola tra cui anche i presidi.

È quanto apprende l’Adnkronos da fonti della prefettura di Roma.

L’incontro, programmato da tempo e concertato con la prefettura, si inserisce all’interno di un ciclo di riunioni che si sono già tenute nelle settimane scorse per un confronto con i referenti sindacali, nell’ambito delle attività del tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi per il rientro in totale sicurezza a scuola degli studenti delle superiori il 7 gennaio.