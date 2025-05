Riaperte le iscrizioni su Campusinrete.it: percorso abilitante 30CFU e tanti nuovi corsi

La nuova offerta formativa per l’anno accademico 2024/2025 di Campusinrete conferma l’ampia gamma di corsi online riconosciuti dal Ministero, fondamentali per i docenti o gli aspiranti tali.

A partire dal percorso abilitante di 30 CFU di cui ora sono nuovamente aperte le iscrizioni.

Corso Abilitante 30 CFU

Dal 23 ottobre è stata riaperta l’iscrizione alla quarta edizione del percorso abilitante 30 cfu art. 13 DPCM 04 agosto 2023, con Campusinrete. Ancora in modalità weekend e da remoto, per permettere ai propri iscritti di seguire con maggior comodità le lezioni obbligatorie.

Il corso è rivolto SOLO a coloro che sono già in possesso di abilitazione.

Master per classi di concorso

Sempre disponibili i Master per classi di concorso, con piani didattici personalizzabili indispensabili per colmare i debiti formativi di una o più classi di concorso.

Corsi singoli online

Su Campusinrete.it è possibile anche l’iscrizione ai corsi singoli, ideali per chi vuole ampliare le proprie conoscenze senza impegnarsi in un intero percorso di laurea.

Una opzione è perfetta per i docenti che desiderano aggiornarsi o per studenti che vogliono integrare il proprio piano di studi.

Scopri di più sui corsi singoli disponibili qui -> Ricerca il tuo corso

Corsi di laurea triennale e magistrale telematici

L’offerta formativa di Campusinrete.it, non si ferma qui ed include un’ampia gamma di corsi di laurea triennali e magistrali, non solo per il mondo scuola ma utili anche per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.

Suddivisi in diverse aree:

Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera investire nel proprio futuro accademico e professionale con corsi accessibili e flessibili.

Per informazioni e iscrizioni chiama lo 0541 18 200 79

o scrivici su whatsapp