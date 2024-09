Revocato lo status a 47 istituti paritari, Pacifico (Anief): ok tolleranza zero ma chi vi lavora deve avere la parità di trattamento giuridica ed economica, altrimenti la ricostruzione di carriera è compromessa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha solo dichiarato “guerra” alle scuole paritarie lontane dall’offerta formativa prevista dalla legge.

I controlli, maggiorati rispetto al passato, hanno riguardato 70 istituti paritari di secondo grado delle regioni Campania, Lazio e Sicilia, dove era stato riscontrato un aumento eccesivo degli studenti iscritti alle classi quinte a fronte di un esiguo numero di studenti frequentanti quelle iniziali: in 47 di queste scuole gli ispettori ministeriali hanno ravvisato i presupposti per la revoca della parità.

Su questo argomento il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ha rilasciato un’intervista ad Italia Stampa: “la tolleranza zero – ha detto il sindacalista autonomo – è importante per la qualità dei titoli rilasciati, quindi tutte le scuole devono seguire le indicazioni ministeriali e rispettare la legge. È altrettanto vero, però, che chi lavora in queste scuole paritarie possa avere riconosciuta la parità di trattamento, giuridica ed economica: purtroppo non è così, anche se c’è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha reso illegittime le discriminazioni. La discriminazione continua a pesare in modo ingiusto sui lavoratori delle scuole paritarie, tanto che il tema è all’esame della Corte di Giustizia europea”.

“Quindi – ha continuato il presidente nazionale Aneif – è importante inviare una diffida che interrompa i termini di prescrizione della ricostruzione di carriera, per andare a fare valutare i casi di ogni docente e Ata, nel caso di accoglimento della giustizia europea, da parte dei tribunali nazionali, per farsi valutare questo servizio e quindi fare prevalere la parità di trattamento, sempre ricordando che da 24 anni abbiamo una legge istitutiva del sistema nazionale e di istruzione”..