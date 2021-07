Reti locali, cablate e wireless per le scuole: R-Store le progetta e voi pensate solo a navigare!

Il Team di R-Store, in qualità di Apple Authorised Education Specialist, offre le sue competenze e professionalità per la messa in opera dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Dal 2020 R-Store, con autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni, è entrata nel mercato delle TLC, riservandosi la possibilità di offrire una serie di servizi, di eccellente qualità e di altissimo profilo professionale.

Per ricevere maggiori informazioni compila il form presente qui oppure scrivi a [email protected]

L’avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 è finalizzato allarealizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.

La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti all’anagrafe presso il Ministero dell’istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica, come risultanti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica.

I soggetti ammessi sono: le Istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Scadenza presentazione candidatura

Inoltro candidature entro le ore 12:00 del 14 settembre 2021

Termine lavori per le scuole assegnatarie

Gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022

Note

– Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura.

– Gli interventi devono assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi delle scuole, consentire la connessione alla rete, in modalità wired e/o wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti, anche attraverso la gestione e autenticazione degli accessi.

Tipologie di intervento ammissibili per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless:

– fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati.

– fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti).

– fornitura e installazione di gruppi di continuità.

– posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori.

– servizi di progettazione delle reti, di collaudo e di assistenza al collaudo, di eventuale dismissione dell’esistente.

– servizi di configurazione degli apparati acquistati e degli accessi, di manutenzione, assistenza e gestione fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione.

– addestramento e formazione del personale interno della scuola all’utilizzo delle reti realizzate.