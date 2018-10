Rete Studenti: 6 ottobre in piazza a difesa della Cultura

Comunicato Rete Studenti – Sabato 6 ottobre saremo in piazza a Roma per cultura e lavoro, insieme a tutte le organizzazioni, i movimenti, i sindacati che vogliono difendere la cultura come pilastro centrale dello sviluppo e della crescita del nostro Paese. Ci mobilitiamo perché vogliamo che si torni a investire sul nostro futuro, che si riprenda a parlare di studenti, giovani, prospettiva e comunità, che ha nella valorizzazione delle arti e della formazione uno dei suoi elementi centrali.