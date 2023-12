Renzi: “Valditara ha sbagliato. Concia e Alfieri sono persone di alto livello” Di

“Il ministero ha fatto un errore, Concia e anche Alfieri sono persone di alto livello, è la conferma di un a posizione ideologica, il ministro è stato costretto alla marcia indietro dalla sua maggioranza”.

Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Tg2Post, su Rai2 sulla vicenda Concia. “Quello” della educazione alle relazioni “è un tema che riguarda tutti, non deve essere solo la politica a decidere”.

“La questione è educativa e culturale, noi dobbiamo far passare il messaggio innanzitutto sul senso profondo di che cosa è l’amore oggi, che non può essere la politica a dirlo, ci manca solo che la politica metta il becco anche su quello che è, almeno su questo, però è un tema che riguarda tutta la società, che interpella voi come giornalisti, che interpella noi come dirigenti pubblici e che interpella gli attori della scuola e del mondo educativo in generale, questo è il punto fondamentale, anche vincendo dei pregiudizi ideologici che ancora ci sono”, spiega Renzi.

“Perché a me quello che sconvolge è che dopo la vicenda di Giulia ci sono stati almeno altri 6 femminicidi, addirittura mi pare che in uno dei paesi di questi ragazzi nel Veneto c’è stato lo stesso giorno un’aggressione poi bloccata anche perché sta crescendo fortunatamente la consapevolezza“, conclude l’ex premier.