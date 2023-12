Religione cattolica, concorso entro febbraio. Ruscica (SNADIR): “È un traguardo per i precari. A scuola non si insegna catechismo, vi spiego perché” [INTERVISTA] Di

Le prime settimane del 2024 saranno di grande attesa per i docenti precari di religione cattolica: è prevista infatti la pubblicazione del bando del concorso riservato che dovrà stabilizzare migliaia di insegnanti da anni supplenti.

Negli ultimi incontri fra Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali, si è definito il quadro generale del concorso in arrivo, anche se i sindacati hanno chiesto alcuni correttivi per migliorare il testo.

Il concorso

Risulta propriamente corretto parlare di concorsi di religione cattolica, dato che in verità le procedure saranno due: una ordinaria e una straordinaria.

Le regole sono state definite dal decreto PA bis, che ha definito la quota percentuale alle assunzioni, che saranno realizzate con una quota del 70% per la procedura straordinaria, rispetto a quelle previste con concorso ordinario, che invece avrà una quota del 30%.

Per quanto riguarda il concorso per insegnanti di religione cattolica, il 14 dicembre 2020 è stata siglata l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e la CEI per far partire il nuovo concorso di religione cattolica, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.

Il requisito principale di accesso al concorso è il possesso per i candidati della certificazione dell’idoneità diocesana: “è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso”.

Tuttavia, il testo dell’intesa ricorda che i posti messi a bando nella singola Regione per il “personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” corrispondano a quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019“.

Pertanto, dei posti messi a concorso il 70 per% dei posti potrà essere riservata al personale docente di religione cattolica, sempre in possesso del riconoscimento di idoneità diocesana, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

A commentare la questione concorso e riflettere sull’annoso dibattito riguardante l’ora di religione cattolica a scuola, Orazio Ruscica, segretario generale del sindacato Snadir, che ad Orizzonte Scuola fa il punto della situazione.

Il bando del concorso di religione cattolica dovrebbe arrivare entro febbraio 2024. Si tratta di una procedura semplificata per stabilizzare i precari storici. Lo Snadir si ritiene soddisfatto?

È stato un lungo cammino, che ci ha visti sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli insegnanti di religione precari. Possiamo certamente dirci soddisfatti di questo traguardo, anche perché la maggior parte delle nostre richieste ha trovato riscontro nella bozza di D.M sulle procedure straordinarie previste dall’art.1bis, comma 2 legge 159/2019, come la scelta di prevedere una prova orale didattico-metodologica semplificata con l’estrazione della traccia 24 ore prima dello svolgimento della prova, la durata massima della prova orale (max 30 minuti), la presenza dei docenti di religione di ruolo nelle commissioni di esame e le Indicazioni nazionali per l’irc quale programma di esame.

Ancora il testo non è chiuso. Su cosa si dovrebbe ancora intervenire?

Rimangono ancora delle criticità da correggere ma c’è un confronto in atto e l’amministrazione fino ad ora si è mostrata disponibile ad ascoltare le nostre richieste. Ciò che ci interessa maggiormente adesso, in vista della definizione del bando, è discutere della valutazione del servizio e dei titoli che dovrebbe raggiungere il 60% del punteggio totale. La procedura straordinaria è tale in quanto finalizzata a sanare il precariato determinato dalla mancata indizione di nuovi concorsi per quasi venti anni, per questo le competenze maturate dai colleghi in venti, trenta e più anni di servizio devono avere un’incidenza determinante ai fini del punteggio.

In questi anni anche i precari di religione hanno sofferto la loro condizione da molti punti di vista. Come ad esempio la negazione della Carta del docente. Anche se adesso le cose stanno cambiando…

Questo è un risultato di cui andiamo orgogliosi. A seguito di un ricorso promosso dallo Snadir al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato (16 marzo 2022), abbiamo sostenuto l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della Carta docente. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla Carta docente è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità. Per anni, gli insegnanti di religione hanno subito una precarizzazione determinata da un perdurante inadempimento della Pubblica Amministrazione, che è stata causa di profonde discriminazioni. Adesso va restituito loro quello che per anni è stato tolto.

La religione cattolica a scuola è perennemente al centro di un dibattito: spesso viene associata ad un “catechismo” , il che, in base ad alcune testimonianze, è stato anche confermato. Ma siamo sicuri che sia esattamente così? in tutti gli istituti?

Quello che ripetiamo sempre provando a inserirci nel dibattito pubblico che riguarda l’ora di religione è che non si tratta di un’ora di catechesi. Tutt’altro, ed è un caso raro che un insegnante impartisca un irc “in forma catechistica”: le attività didattiche in ordine all’insegnamento della religione cattolica, che hanno le Indicazioni nazionali come quadro di riferimento, rappresentano un momento puramente culturale e formativo che permette l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali indispensabili per cogliere aspetti fondamentali della vita e del patrimonio del nostro Paese e della nostra società. Non a caso, l’UNESCO afferma che «Nessun sistema educativo può permettersi di ignorare il ruolo della religione e della storia nella formazione della società».

Non sarebbe opportuno, a prescindere dal metodo adottato da ogni insegnante, spostare in modo più sistematico la disciplina verso uno studio più sociologico e culturale della religione cattolica a scuola, magari comparandola alle altre religioni e valutarne in modo più profondo il ruolo a livello sociale e culturale?

È già così. Le Indicazioni nazionali esprimono la necessità di offrire agli studenti “contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni” e a offrire “contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato”. Le predette indicazioni nazionali sono declinate in modo specifico per i Licei, i Tecnici e i Professionali.

Cosa ne pensa del Ministro Valditara? Come giudica il suo operato fin qui?

L’idea di scuola di questo governo non coincide con la nostra. Lo Snadir si batte per una scuola che dà dignità a tutti gli studenti e le studentesse: una scuola che li renda protagonisti, li faccia crescere, rendendoli liberi e consapevoli, che solleciti la capacità di elaborare strumenti nuovi e più adeguati a difendere, come suggeriva Don Milani, “le ragioni degli ultimi e di raddrizzare un mondo ingiusto”. Una scuola che permetta all’operaio e all’ingegnere, al farmacista e al contadino di parlare “da pari a pari” perché hanno “in comune il dominio della parola”.

Educare alle emozioni e alle relazioni, la nuova disciplina che il Ministro sta introducendo. Pensa possa essere la strada giusta da perseguire, visto il contesto attuale?

L’educazione socio-emotiva degli studenti improntata al rispetto e alla responsabilità di sé e dell’altro è certamente un’urgenza, e i recenti casi di cronaca lo dimostrano. Se si vuole offrire un insegnamento specifico sarà necessario un insegnamento che non sia proposto togliendo ore alle altre discipline. Occorre tenere presente che educazione e istruzione non sono alternative in un sistema educativo. Come afferma Recalcati, l’educazione nella scuola “non può essere una materia, una disciplina fra le altre, ma è sempre l’effetto di una didattica che sa coltivare insieme al proprio sapere la crescita collettiva di un gruppo e lo sviluppo delle particolarità di ciascuno”. È durante l’attività didattica che si educa al rispetto reciproco; nell’ambiente di apprendimento si realizzano contemporaneamente istruzione ed educazione, senza che una prevalga sull’altra. L’insegnamento della religione cattolica dà il suo contributo per la crescita e maturazione umana dei nostri studenti.