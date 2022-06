Regole di abbigliamento a scuola per gli studenti, sei favorevole o contrario? VOTA IL SONDAGGIO Di

Puntuali come il Ferragosto e il Natale arrivano le polemiche sull’abbigliamento da tenere a scuola. Dal Piemonte alla Sicilia, i dirigenti scolastici si ritrovano a firmare circolari in cui dettano le regole per l’abbigliamento, tutte uguali o quasi.

Niente minigonne, niente shorts, niente top che lascino la pancia scoperta. Proteste degli studenti che chiedono più flessibilità viste le alte temperature. C’è, però, chi chiede decoro e rispetto per l’istituzione scolastica.

La redazione di Orizzonte Scuola chiede ai suoi lettori se sono d’accordo con l’inserimento di regole di abbigliamento in ambito scolastico.

