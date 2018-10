Regolamento amministrativo-contabile al vaglio della Corte dei Conti. “Io Conto”, formazione DS e DSGA

Il 28 settembre u.s., il Miur ha illustrato ai sindacati la nota sul Programma annuale 2018/19.

Nella nota, come riferito, l’amministrazione indicherà: le risorse assegnate per il periodo settembre-dicembre 2018 e quelle da assegnare per il periodo gennaio-agosto 2019; la novità relativa al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; come saranno gestite le economie a.s. 2017/18 e gli eventuali avanzi del 2018/19.

Vediamo, in questa scheda, gli altri argomenti affrontati nel corso dell’incontro.

Regolamento amministrativo-contabile

Il Miur, riferisce la Flc Cgil, ha comunicato che il Regolamento amministrativo-contabile è adesso alla firma della Corte dei Conti, per cui l’iter è ormai in dirittura d’arrivo.

Allo stesso tempo, l’amministrazione ha riferito che si sta realizzando un nuovo applicativo per la tenuta della contabilità, coerentemente con le disposizioni del Regolamento.

Help Desk amministrativo-contabile

L’Help Desk amministrativo-contabile costituisce una canale di comunicazione tra Uffici dell’Amministrazione e Scuole.

Operativo già in Toscana, Abruzzo, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto, nel corso dell’anno scolastico 2018/19 sarà esteso anche alle altre regioni.

Misure di semplificazione

Il Miur ha informato i sindacati anche sulle misure di semplificazione che saranno poste in essere. Ecco quali:

unico punto di accesso (già dal corrente anno scolastico) alla piattaforma per la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti nazionali;

aggiornamento documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di cassa, sia per semplificare che per uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

Formazione DS e DSGA

Miur e sindacati hanno parlato anche del percorso di aggiornamento “Io Conto”, rivolto ai dirigenti scolastici e ai DSGA.

Nei primi mesi del 2018, la formazione ha riguardato 300 tra DS e DSGA che, a loro volta, formeranno i colleghi sul territorio. L’attività di formazione dovrebbe terminare nella prima metà del 2019.