Regione Veneto, portale orientamento per ridurre dispersione scolastica

Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione della Regione Veneto: “Strumento innovativo, utile per ridurre dispersione scolastica e capire il mercato del lavoro”.

Il portale si rivolge a oltre 300mila studenti delle scuole venete secondarie di primo e secondo grado, e verrà presentato il prossimo mese a Verona in occasione del Job&Orienta 2019.

La Regione Veneto mette a disposizione degli studenti lo strumento che può aiutare i ragazzi a scegliere nel mondo scolastico, rispondendo alle domande più diffuse degli studenti e delle loro famiglie.

“Il nostro è un progetto coerente e capillare che cerca di rispondere in modo omogeneo, in tutto il territorio regionale, alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie di scegliere un percorso formativo e un progetto di vita adeguato alle proprie capacità/aspettative e alle opportunità del mondo del mondo del lavoro, e uno strumento per gli insegnanti e per le scuole, per ridurre la dispersione scolastica” ha spiegato Donazzan.