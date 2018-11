Granato: no regionalizzazione scuola, no scuola azienda, no test attitudinali regionali a docenti

E’ in via di svolgimento a Reggio Calabria il corso di formazione presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico per geometri di via Salvatore Miceli a Lamezia Terme un seminario sull’autonomia scolastica organizzato dai Partigiani della Scuola Pubblica, la Gilda- Unams Calabria e A.S.I.S. di Reggio Calabria.

Tra gli ospiti anche la senatrice Bianca Laura Granato del Movimento 5 Stelle che si è concentrato soprattutto sulla proposta di regionalizzazione della regione Veneto.

Scuola come azienda

Secondo la Granato, l’obiettivo del progetto è di trasformare la scuola in un in servizio che ha scopo di, cita il testo di decreto, “promuover, organizzare, elevare prestazione, rilevare e soddisfare bisogno”. “Che differenza c’è – si chiede la parlamentare -con una impresa di servizi?”

Docenti impiegati regionali

Inoltre, continua, “i docenti saranno impiegati regionali e i fondi verranno da imprese famiglie e convenzioni, contratti con soggetti esterni e regalie.”

Rischio frammentazione

“Le conseguenze e i rischi – ha detto la Granato – ci conducono a dire no alla regionalizzare, perché frammenterebbe l’assetto territoriale scuola. Le famiglie non saranno collaboratori ma clienti e sceglieranno dove acquistare la formazione dei loro figli.”

Scuole di serie A e Z

La regionalizzazione, afferma, diversificherebbe tra “scuole in base a confessioni religiose, l’offerta formativa verrebbe vista come azione di marketing. Nonché si creerebbero scuole serie A ricche virtuose contro serie Z del Sud.”

Test attitudinali ai docenti

Infine, affronta la questione dei test attitudinali, che potrebbe essere utilizzati per lo scopo di testare se i docenti possano formare il discente in base al tipo di servizio del territorio in cui si trova. “Ciao articolo 33 – conclude – e libertà di insegnamento. I docenti saranno apprezzati solo se riusciranno a cogliere vocazioni territoriali delle regioni come il Veneto e Lombardia”