Regionalizzazione, Gilda: attentato a scuola pubblica statale

Ufficio stampa Gilda Insegnanti – “L’Autonomia Differenziata è un attentato alla scuola pubblica statale voluta dai nostri padri costituenti”.

Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha bollato i progetti di regionalizzazione di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna rivolgendosi alle Rsu, ai quadri e ai dirigenti sindacali che questa mattina a Roma hanno partecipato al terzo e ultimo degli attivi unitari interregionali contro l’Autonomia Differenziata e per il rinnovo del contratto e la stabilizzazione dei precari. “Soltanto la scuola pubblica statale – ha sottolineato Di Meglio – può garantire il pluralismo tra visioni e posizioni diverse. Sono in atto pericolose tendenze disgregatrici e la scuola pubblica statale rappresenta un caposaldo dell’unità nazionale”.

Secondo il leader della Gilda, “la regionalizzazione rischia di aprire ancora di più la strada ai soggetti privati, interessati a investire nel settore dell’istruzione, e di moltiplicare i centri di costo, provocando quindi un aumento della spesa pubblica, come dimostra l’esperienza della sanità”.

Sul fronte contrattuale, il coordinatore nazionale ha lanciato l’allarme sull’assenza di volontà politica che non permette l’apertura della trattativa con i sindacati: “Il contratto nazionale è scaduto e non ci sono risorse finanziarie per rinnovarlo, ma l’aspetto ancora più grave è che da parte del Governo manca del tutto l’intenzione di sedersi intorno a un tavolo con i rappresentanti dei lavoratori per confrontarsi e trovare insieme soluzioni”.

“Nel Paese serpeggia una forte preoccupazione per la tenuta della democrazia e il ruolo dei sindacati è in pericolo. Oggi più che mai, quindi, – ha concluso Di Meglio – è importante creare un fronte compatto per contrastare questa deriva e difendere la scuola pubblica statale che rappresenta uno dei valori fondanti della nostra Repubblica”.