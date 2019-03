La Regione Friuli Venezia Giulia comunica l’assunzione di nuovi docenti di sostegno, personale ATA, Dirigenti Scolastici e DGSA per sostenere il mondo della scuola.

Sarà siglata a breve tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ministero dell’Istruzione una convenzione per potenziare gli organici della scuola.

Questo accordo – sottolinea la Regione – è il primo del genere, in cui la Regione metterà in campo oltre due milioni di euro.

I dettagli

800mila euro per assumere Dirigenti scolastici e DSGA

1.2 milioni per l’assunzione di docenti di sostegno e personale ATA

Inoltre l’Ufficio Scolastico regionale sarà potenziato tramite il trasferimento, con distacco, di dieci dipendenti.

Concorsi infanzia e primaria

E’ anche in corso di svolgimento il concorso straordinario per infanzia e primaria, a cui partecipano circa 800 persone, con immissione in ruolo da settembre 2019. Questa la situazione delle graduatorie di merito del concorso 2016 e delle GaE

Per la secondaria il concorso sarà bandito successivamente.