Regionalizzazione, Altamore: la politica vera non sta a guardare

Un grande corale NO alla Regionalizzazione.

Anche la politica siciliana deve dire NO, e subito, alla Regionalizzazione. È l’appello che, condividendo e sostenendo le scelte politiche di Articolo Uno, voglio lanciare a tutte le forze politiche e sociali del territorio, affinché, uniti, si possa levare la voce del nostro dissenso.

Con l’hastag # AutoconvocazioneControLaRegion alizzazione intendo dare vita a un movimento che contribuisca, insieme alle molte altre iniziative già in atto, a fermare le intenzioni di coloro che puntano sulla Regionalizzazione differenziata con arroganza e protervia, appoggiati da atteggiamenti complici e ammiccanti degli amici di Governo. L’istruzione, come afferma la nostra Costituzione, deve essere garantita a tutti e tutelata, in quanto contribuisce a costruire la nostra identità culturale di popolo.

Il nostro sistema scolastico non può essere spezzettato o smembrato da politiche più attente a differenziare e a dividere l’Italia, condannandola a viaggiare a velocità differenti, piuttosto che offrire a ciascuno le pari opportunità, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti.

Qual è dunque il disegno che sostiene una politica così miope e arrogante? Differenziare per meglio prevaricare? No. Questo disegno non si può neppure concepire. Penso ad una scuola coerente con la nostra Costituzione: pubblica, statale, aperta a tutti, e garantita in ugual misura a ciascun cittadino in tutto il territorio nazionale.

Solo così si può costruire quell’identità culturale autentica, in cui riconoscersi appartenenti allo stesso popolo.

Caterina Altamore

componente Dipartimento Istruzione Nazionale Articolo Uno.