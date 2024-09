Regalo di Natale agli insegnanti: deve essere di modico valore (non oltre i 150 euro) e non deve creare disagio o imbarazzo Di

Fare un regalo alle maestre e ai maestri è una pratica comune per molte famiglie e studenti. Rappresenta un modo simbolico per ringraziare chi ha avuto un impatto significativo nella crescita e nell’apprendimento.

Tuttavia, è importante considerare che il regalo ideale dovrebbe essere modesto e non creare imbarazzo o disagio.

Un’ottima scelta potrebbe essere qualcosa di simbolico o utile per l’attività didattica, come un segnalibro o un quaderno per appunti. Questi oggetti, oltre a essere pratici, sottolineano il rispetto e l’apprezzamento per il lavoro svolto dal docente.

Nonostante l’intenzione positiva, è fondamentale essere consapevoli delle normative vigenti. Nel 2018, un caso in Puglia ha evidenziato la problematica dei regali eccessivi, spingendo i dirigenti scolastici a intervenire.

Il decreto del Ministero per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 stabilisce chiaramente le linee guida:

Limiti e condizioni: I dipendenti pubblici non possono accettare regali superiori a un “modico valore”, definito come non oltre 150 euro. Sanzioni per violazioni: Nel caso si dovessero accettare regali superiori ai 150 euro di valore, il personale rischia una multa o la sospensione dal servizio. Ma se il regalo è conseguente a un’attività dovuta, allora la pena si inasprisce: si va dal congelamento temporaneo dell’impiego, da 3 a 6 mesi, fino al licenziamento con preavviso.

Un piccolo pensiero, che dimostri gratitudine senza oltrepassare i limiti legali, è il modo migliore per esprimere apprezzamento nei confronti degli insegnanti, pilastri fondamentali del percorso formativo.