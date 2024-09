Regali di Natale, i doni fatti dai genitori agli insegnanti vengano realmente apprezzati? Di

Ogni anno, nel mondo della scuola, la pratica dei genitori di fare regali agli insegnanti è un tema dibattuto e spesso soggetto a diverse interpretazioni.

Recentemente, Il Post ha condiviso testimonianze che sollevano un interrogativo significativo: i regali fatti dai genitori agli insegnanti sono realmente apprezzati?

In molte scuole, soprattutto durante le festività natalizie, è comune che i genitori si scambino messaggi su WhatsApp per decidere cosa regalare agli insegnanti. Tra i doni più comuni, come braccialetti personalizzati e lavoretti fatti a mano, emerge una tendenza verso regali che possono sembrare “imperdibili”. Tuttavia, non sempre questi sono graditi. Alcuni genitori propongono l’acquisto di materiali utili per le scuole, un’idea positiva ma non molto popolare.

Molti insegnanti preferirebbero ricevere supporti diretti per gli istituti. Una docente ha suggerito l’acquisto di libri, materiale creativo, e altri oggetti utili come calze antiscivolo. Nel corso della sua esperienza, un’altra maestra ha rivelato di aver ricevuto innumerevoli regali come bagnoschiuma e candele, la maggior parte dei quali sono rimasti inutilizzati nelle scuole.

Cosa dice la normativa

Nonostante l’intenzione positiva, è fondamentale essere consapevoli delle normative vigenti. Nel 2018, un caso in Puglia ha evidenziato la problematica dei regali eccessivi, spingendo i dirigenti scolastici a intervenire.

Il decreto del Ministero per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 stabilisce chiaramente le linee guida:

Limiti e condizioni: I dipendenti pubblici non possono accettare regali superiori a un “modico valore”, definito come non oltre 150 euro. Sanzioni per violazioni: Nel caso si dovessero accettare regali superiori ai 150 euro di valore, il personale rischia una multa o la sospensione dal servizio. Ma se il regalo è conseguente a un’attività dovuta, allora la pena si inasprisce: si va dal congelamento temporaneo dell’impiego, da 3 a 6 mesi, fino al licenziamento con preavviso.

Un piccolo pensiero, che dimostri gratitudine senza oltrepassare i limiti legali, è il modo migliore per esprimere apprezzamento nei confronti degli insegnanti, pilastri fondamentali del percorso formativo.